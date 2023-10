Esce di casa e scompare: la sua barca in mezzo al mare trovata col motore acceso

È scomparso nel mar Ionio. La barca con cui ieri sera era uscito in mare per una battuta di pesca è stata trovata col motore ancora acceso. Di lui, tuttavia, nessuna traccia. Non era più a bordo. Ricerche disperate, nelle acque dello Ionio, tra località Frascone e Torre Inserraglio di Nardò, per rintracciare nel più breve tempo possibile Luigi Peluso. Del pescatore di 80 anni, originario di Porto Cesareo (Lecce), non si hanno notizie dal pomeriggio di giovedì 5 ottobre. All'alba di oggi è così scattato l'allarme che ha attivato il protocollo delle ricerche. L'uomo ha raggiunto il largo a bordo della sua barca che è stata ritrovata venerdì mattina. I militari della guardia costiera della capitaneria di Gallipoli e i colleghi dell'ufficio locale marittimo stanno pattugliando coi propri mezzi lo specchio d'acqua antistante il litorale del territorio di Nardò.

È plausibile che Luigi Peluso abbia raggiunto di proposito le acque di Nardò per la propria attività di pesca: le correnti, a partire dalla giornata di ieri, soffiano da sud ed è dunque improbabile che l'imbarcazione sia stata spinta in direzione meridionale. Sono in corso le ricerche in mare con l'aiuto di quattro motovedette della capitaneria di porto di Gallipoli e dell'ufficio marittimo di Porto Cesareo. Attivato anche il gruppo subacqueo dei vigili del fuoco. Sul posto sono presenti anche numerosi pescatori e amici del disperso.

