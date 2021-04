Luigi Pilenghi: il giallo risolto per caso da due ragazzi che stavano passeggiando?

Potrebbe essere di Luigi Pilenghi il cadavere ritrovato domenica mattina a ridosso di un muro di contenimento della Ss45bis tra Gavardo e Villanuova, nel bresciano, ai piedi del Monte Covolo. L’uomo, 88 anni, è scomparso dallo scorso 10 ottobre.

Domenica mattina due ragazzi, che stavano passeggiando nella zona, si sarebbero travati di fronte al cadavere dopo aver sbagliato sentiero e hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri, la polizia locale, un’ambulanza a supporto, tecnici e volontari del Soccorso alpino e i vigili del Fuoco del comando provinciale. Le operazioni di recupero sono state affidate al personale Saf dei Vigili del fuoco, il nucleo speleo-alpino-fluviale, con il supporto dell’autoscala.

La certezza se il corpo ritrovato sia effettivamente quello di Luigi Pilenghi, conosciuto come Gino, arriverà soltanto con l’esame del Dna, ma si tratterebbe di una formalità: la descrizione fisica corrisponderebbe all’uomo, così come l’abbigliamento.

La scomparsa di Luigi Pilenghi

Il 10 ottobre 2020 Pilenghi si è allontanato dalla sua casa di via Legnago, a Villanuova sul Clisi, per andare a fare la sua consueta passeggiata ma non era più rientrato. Le ricerche erano partite poche ore dopo, con squadre di volontari coordinati dalla forze dell’ordine che insieme agli uomini del Saf dei Vigili del Fuoco e del Soccorso alpino avevano battuto palmo a palmo una vasta area di oltre due chilometri quadrati tra sentieri, boschi, canaloni e pendii rocciosi, anche con l’aiuto di droni. Dopo una settimana senza risultati, le ricerche, che si erano concentrate effettivamente nella zona del Monte Covolo, erano state sospese. Della scomparsa di Luigi Pilenghi si era occupata anche la trasmissione di Rai Tre Chi l’ha visto?.