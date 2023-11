Ucciso con un pugno mentre fa colazione al bar: chi hanno arrestato

C'è la svolta nelle indagini. Un giovane è stato arrestato per l'omicidio di Luigi Pulcini, 75enne di Ascoli, ucciso con un pugno ad Altopascio, in provincia di Lucca. L'aggressione avvenne il 6 agosto in un bar del centro, dove il turista stava facendo colazione. Dopo dieci giorni di coma, Pulcini morì in ospedale a Pisa. Ora i carabinieri hanno arrestato un giovane del posto, di cui al momento non vengono rese note le generalità, per omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi. Altre tredici persone sono indagate per "favoreggiamento per reticenza" nei racconti alle autorità. All'alba i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione dell'indagato e lo hanno arrestato.

Il giovane, nato a Lucca e residente ad Altopascio, già nelle ore successive all'aggressione andò coi familiari in caserma dai carabinieri dicendo di essere stato lui a sferrare il pugno. Tuttavia, spiega l'Arma, aveva dato una versione dei fatti "che appariva evidentemente incongruente rispetto a quanto riferito da alcuni testimoni, aggiungendo dettagli fuorvianti al fine di rendere le indagini complesse e non addivenire all'accertamento di una sua piena responsabilità". Le indagini sono state condotte in un contesto sociale particolarmente complesso, spiegano i carabinieri, e gli altri indagati si sono dimostrati reticenti: "Diversi testimoni, conoscendo le pericolosità dei soggetti coinvolti, hanno avuto timore a collaborare con le autorità per individuare il responsabile dell'omicidio di Luigi Pulcini".

Secondo quanto avevano riferito alcuni presenti, il 75enne era seduto all'esterno del bar, quando un giovane si era fermato lì davanti con la sua auto e aveva fatto salire la fidanzata. Aveva percorso pochi metri di strada per poi subito fermarsi. Sceso dalla vettura, era tornato indietro a piedi urlando all'uomo: "Perché guardi la mia ragazza?". Poi il pugno alla tempia, che aveva fatto stramazzare a terra il 75enne. Allertato il 118, era stato necessario l'intervento dell'elisoccorso data la gravità delle condizioni. L'uomo era stato subito sottoposto a un delicato intervento chirurgico per ridurre il trauma cranico e l'emorragia cerebrale, ma era poi deceduto dieci giorni dopo.

