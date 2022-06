Studente italiano in Erasmus a Parigi investito e ucciso da un pirata della strada

Travolto e ucciso da un'auto a Parigi: è morto così un giovane studente italiano, Luigi Villamagna, ventitreenne di Vasto (Chieti), studente della Facoltà di Filosofia all'Università dell'Aquila, in Francia per il progetto Erasmus. L'investimento è avvenuto nella giornata di ieri mercoledì 8 giugno, nella capitale francese e, in base alle prime notizie, arrivate dai carabinieri d'Oltralpe, stava attraversando la strada quando è stato falciato da una macchina sulle strisce pedonali.

Il conducente dell'auto si è dato alla fuga, non prestando soccorso al ragazzo rimasto a terra esanime. Distrutta la famiglia del giovane, alla quale i carabinieri di Vasto, contattati dal Consolato italiano a Parigi, hanno dovuto comunicare la triste notizia.