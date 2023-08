Luigino Gusmeroli: l'imprenditore in pensione travolto e ucciso da una frana di sassi

Il crollo, all'improvviso: forse scatenato da un masso che lui stesso avrebbe smosso, involontariamente, reso instabile dal maltempo delle ultime settimane. Luigino Gusmeroli, ex imprenditore di 76 anni, è morto sul colpo mentre camminava su un sentiero di montagna. Il dramma è avvenuto martedì mattina a Sonico, comune della Val Camonica in provincia di Brescia. Il 76enne è stato travolto da una scarica di sassi, poco prima delle 11: ferita anche la sorella Agnese, che però non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato traumi al torace e a una gamba ed è stata ricoverata in codice giallo a Esine, trasferita in ospedale in elicottero. Sul posto sono arrivate due eliambulanze da Brescia e Sondrio, il soccorso alpino di Edolo e i carabinieri di Breno.

Insieme a Gusmeroli c'erano diverse persone su quel sentiero, come riferisce BresciaToday: un bel gruppetto arrivato dalla Valtellina per una trasferta sulle montagne della Valcamonica. Stavano percorrendo la strada che porta al rifugio Prudenzini: avevano appena superato il rifugio Gnutti, in Val Miller, a circa 2.200 metri di altitudine, quando si è consumata la tragedia.



Chi era Luigino Gusmeroli

La salma è stata ricomposta e rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe richiedere ulteriori accertamenti. Ma non ci sono ormai dubbi su quello che è successo. Originario di Tartano, Valtellina, Gusmeroli ora abitava a Dazio (Sondrio): imprenditore edile in pensione, aveva lasciato l'azienda di famiglia ai figli. Grande appassionato di montagna, non perdeva l'occasione per risalire sentieri e percorrere strade e stradine in salita. Era socio e membro attivo del Cai, il Club Alpino Italiano. Oltre alla sorella Agnese, lascia nel dolore la moglie Graziella e i tre figli Paola, Lucia e Mario.

