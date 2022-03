Il macellaio che non paga la luce per 26mila euro: "Chiudete un occhio, vi regalo la carne"

In una macelleria di Pozzuoli, in provincia di Napoli, è stato accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica. Il contatore non rilevava consumi, ma i carabinieri della locale stazione e i tecnici specialisti dell'Enel hanno scoperto che, nonostante l'erogazione di energia, più di 26mila euro non erano mai arrivati nelle casse del gestore. Sottoposto a un controllo, il titolare della macelleria, un uomo di 37 anni, si è visto alle strette e per evitare l'arresto ha giocato una carta disperata, quella della corruzione.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, ha chiesto di chiudere un occhio, di non concludere il controllo, promettendo un regalo in cambio. Non è chiaro cosa volesse donare loro, nel tentativo di corromperli: a quanto pare la carne del suo banco, o forse del denaro. Ciò che è certo è che per l'imprenditore sono scattate le manette. L'uomo si trova ai domiciliari: è stato arrestato per furto di energia elettrica e tentata corruzione.