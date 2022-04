Inseguito, preso a colpi di machete e manganello, poi abbandonato nel suo stesso sangue

Inseguito, aggredito e preso a colpi di machete e manganello, poi lasciato nel suo stesso sangue. Succede nei giardini pubblici di piazza Roma, nel centro di Cremona. Un 17enne è crollato a terra ferito dopo aver cercato scampo dai suoi aggressori, una coppia di giovani descritti come probabilmente indiani da un'amica che si trovava con lui.

Fortunatamente, a dispetto della violenza dei colpi il giovane ha riportato lesioni non gravi, che però hanno interessato testa, mani e braccia, usate per difendersi. Un'amica del ragazzo ha raccontato la dinamica dell'aggressione: lei, il ragazzo aggredito e altri due si trovavno seduti in una panchina quando uno di loro si è allarmato appena ha visto due persone avvicinarsi con delle lunghe armi da taglio. Lei è scappata, ma l'amico è stato raggiunto e colpito dagli aggressori. Al ritorno ha trovato l'amico in un lago di sangue, con tagli al volto. La dinamica è ancora da chiarire.