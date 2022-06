La Madonna con il seno scoperto al Pride: scoppia la polemica

Dopo il primo Cremona Pride, scoppiano le polemiche per l'esibizione in corteo di una bambola travestita da Madonna, con i seni scoperti. Una rappresentazione giudicata blasfema, subito contestata sui social, dove nel mirino è finito in particolare il sindaco, Gianluca Galimberti, per il patrocinio concesso all'evento. "Non è cosi, con questo modo squallido e irrispettoso della fede cristiana, che si rivendicano i diritti", si è alzato il coro di diversi esponenti locali della destra, dalla Lega a Forza Italia a Fratelli d'Italia.

Ed è arrivata anche la critica di Giovanni Arvedi, imprenditore dell'acciaio (del suo gruppo sono le acciaierie di Cremona e di Terni), patron della Cremonese appena riportata in serie A e mecenate che in città ha costruito, fra l'altro, il museo del violino. Di fronte alle immagini della "Vergine Maria" portata su un baldacchino con i seni di fuori, ha commentato che "questi simboli non hanno nulla a che vedere con la legittima tutela dei diritti e la lotta all'omofobia e alle discriminazioni. Sono immagini stonate perché offendono la sensibilità altrui", esprimendo "stupore e rammarico" per il fatto che nessuna autorità sia intervenuta.

Dopo le polemiche, la comunità cristiana cremonese ha organizzato ieri sera in piazza del Comune, con un movimento spontaneo nato nelle parrocchie, un rosario con preghiera, "per riparare - hanno detto i presenti - all'atto dissacratore". Diverse decine i partecipanti, raccolti fra Torrazzo, Cattedrale e palazzo comunale. Intanto è atteso in giornata un intervento del sindaco, Gianluca Galimberti, finito nel mirino della politica per il patrocinio dato dal comune alla manifestazione.