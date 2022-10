Madre e figlio trovati morti in casa

Due anziani, madre e figlio di 90 e 70 anni, sono stati trovati morti in un'abitazione di Bagno, in provincia di Grosseto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. A dare l'allarme è stata una donna che si prevedeva cura dei due e che, stamattina, non riuscendo a mettersi in contatto con loro, ha allertato i soccorsi. I carabinieri di Grosseto, coordinati dalla procura di Grosseto, stanno svolgendo accertamenti sulle cause dei decessi.