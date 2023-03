Trovati morti in casa madre e figlio: nessun segno di violenza sui corpi. È giallo

Giallo a Napoli. I corpi senza vita di una donna di 94 anni e del figlio di 67 anni sono stati trovati all'interno di un'abitazione a Napoli, in via Posillipo. La Polizia e i Vigili del fuoco sono intervenuti a seguito della segnalazione di alcuni condomini allarmati dal fatto che non vedevano i vicini di casa da tempo, è stato deciso di forzare la porta dell'appartamento. Sul posto il Pm di turno e la Scientifica per i rilievi. Nell'appartamento non sono stati notati segni di effrazione e i corpi non presentano alcun segno di violenza. Difficile al momento stabilire cosa sia accaduta, ma sono in corso gli accertamenti per stabilire con certezza la causa della morte di madre e figlio. Al momento - è quanto trapela - non si esclude nessuna ipotesi investigativa.

Le prime ipotesi

Drammatica la prima ipotesi che starebbe prendendo corpo dopo i primi accertamenti effettuati dalla polizia. Secondo quanto emerge potrebbero essere morti per cause naturali mamma e figlio trovati senza vita nella casa di Posillipo, a Napoli.

In particolare, l'ipotesi che al momento viene privilegiata dalla Squadra Mobile del capoluogo partenopeo è che a morire per primo, a causa di un malore improvviso, sia stato il figlio 67enne. Era lui ad assistere la mamma, invalida e non autosufficiente, nelle incombenze quotidiane. Venuto meno il sostegno del figlio, la donna potrebbe essere morta di stenti a distanza di qualche giorno. Indagini sul caso sono tuttora in corso e un quadro più preciso sarà delineato solo dopo le risultanze della Scientifica.

Continua a leggere su Today