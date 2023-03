Uccide la madre e poi si spara con il fucile

Sono di Agnese Oliva e Paolo Alessandri, madre e figlio di 94 e 61 anni, i corpi trovati mercoledì nella loro casa in via del Labaro a Roma. L'ipotesi che si è fatta strada è quella dell'omicidio-suicidio. I cadaveri avevano ferite d'arma da fuoco e accanto c'era un fucile. Il figlio avrebbe prima sparato alla madre e poi, con la stessa arma, si sarebbe tolto la vita.

Come racconta Mauro Cifelli su RomaToday, è stato un condomino a chiamare il 112 intorno alle 10.30 di mercoledì 29 marzo segnalando cattivo odore proveniente dall'abitazione dove viveva la coppia. Una volta sul posto gli agenti hanno trovato l'anziana morta sul letto della camera da netto. Accanto a lei, per terra, il corpo esanime del figlio di 61 anni. A poca distanza c'era il fucile. Entrambi i corpi erano in avanzato stato di decomposizione.

Sul posto oltre agli investigatori della squadra mobile, anche quelli della Scientifica. La porta di casa era chiusa dall'interno e non sono stati trovati segni di effrazione alle porte o alle finestre. L'omicidio-suicidio resta la ricostruzione più accreditata.