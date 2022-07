La mamma mangia ostriche mentre è incinta e il neonato finisce in terapia intensiva

La madre mangia ostriche e crostacei in un ristorante e il bambino nasce con una rara forma di infiammazione e una meningite, tale da finire subito nel reparto di Terapia intensiva. La vicenda arriva da Prato dove la donna ha partorito. Il piccolo è stato ricoverato dopo appena dieci giorni di vita perché, secondo quando riportato da una nota dell'Ausl Toscana centro, “il piccolo è stato ricoverato poco dopo la nascita, in quanto ha manifestato importanti sintomi poi risultati legati ad una rarissima infezione da Plesiomonas shigelloides che ha tratto origine da una tossinfezione alimentare della madre”.

Stando a quanto ricostruito dai sanitari, la madre, pochi giorni prima dal parto, aveva mangiato crostacei e ostriche crude in un noto ristorante cinese. Considerato che le tossinfezioni da Plesiomonas hanno frequentemente origine dal consumo di ostriche, i medici hanno disposto l'immediato sopralluogo presso il ristorante “trovandolo in gravissime condizioni di degrado e di sicurezza alimentare” hanno fatto sapere dall’area di Sanità pubblica. L'ispezione ha riguardato le cucine e le zone in cui il cibo veniva conservato, dove sono state sequestrati 500 chili di prodotti la cui origine è ignota ma anche e soprattutto mal conservati. Il pesce e la verdura erano tenuti in maniera non regolare.