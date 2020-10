"Sua madre è morta", anzi no: il clamoroso errore dell'ospedale

"Sua madre è morta". Anzi no. Un errore che ha del clamoroso quello commesso dall’ospedale di Rivoli, nel Torinese, una ventina di giorni fa. "Venga subito, sua madre ha subito un arresto cardiaco e purtroppo è deceduta": questo il succo della telefonata ricevuta la mattina del 10 settembre da una donna di Giaveno che per circa 40 minuti ha creduto davvero che sua madre fosse morta.

Comunicano alla figlia che la madre è morta, ma era un errore

L’anziana, una donna di 78 anni affetta da una patologia cronica polmonare, era stata portata in ospedale dalla figlia tre giorni prima, dimessa il giorno successivo e poi riportata in ambulanza in ospedale perché non riusciva a respirare correttamente.

Poi quella chiamata, a cui ne è seguita un’altra dopo 40 minuti quando la figlia della paziente aveva ormai già contattato un’agenzia di pompe funebri. "Ci scusi, si è verificato un errore". Ad essere morta non era la 78enne, ma la paziente che si trovava nel letto accanto.

Le scuse della Asl

A stretto giro sono arrivate le scuse della Asl.

