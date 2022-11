La madre del ragazzo colpito con un pugno dal prof: "Brutto gesto, ma mio figlio ha sbagliato"

"Il docente ha sbagliato, questo è fuori di dubbio. Ma mio figlio non deve alzarsi durante la lezione e andare alla cattedra a fare lo scemo". Lo ha detto al quotidiano Il Tirreno la madre dello studente colpito da un pugno in un istituto superiore di Pontedera. A scagliarsi contro il giovane è stato proprio un suo insegnante che ora è stato sospeso e denunciato. Lo scatto d'ira del prof è stato ripreso da un telefono cellulare. Nel breve video, girato da altri alunni, si vede il ragazzo vicino alla cattedra, alle spalle del docente, che forse lo sbeffeggia. L'insegnante, a un tratto, da seduto, avrebbe ceduto alla presunta provocazione facendo partire un colpo che ha raggiunto lo studente allo stomaco. Subito dopo si è alzato concludendo l'azione con un faccia a faccia.

Un comportamento non certo esemplare. Anzi, molto grave. La madre dello studente però non ha dubbi. Se è vero che quello del prof è un "brutto gesto", alla base "c'è un comportamento sbagliato di mio figlio, che va a saltellare alla sue spalle, alla cattedra, per fare il buffone con i compagni di classe". E ancora: "Lo sai perché ti ha colpito?" avrebbe detto al figlio quando lui le ha mostrato il video. "Perché non sei stato al tuo posto. Se te ne stavi seduto al banco come i tuoi compagni non sarebbe successo niente".

La donna ha assicurato che il giovane subirà una punizione e non riceverà il regalo di compleanno. "Non è una vittima - ha aggiunto -, ha sbagliato esattamente come il suo insegnante. Gli ho detto chiaramente di non vantarsi per la popolarità che sta avendo quel video, perché se io fossi in lui mi nasconderei dalla vergogna". Nessuna giustificazione dunque per quell'atteggiamento provocatorio nei confronti del docente. "Non è cattivo ma ancora infantile - ha detto ancora la madre dello studente parlando del figlio -, non riesce a stare fermo nonostante sia già in prima superiore".