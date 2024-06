La madre di Saman dà il consenso per l'estradizione in Italia: su di lei pende l'ergastolo

Nazia Shaheen, condannata all'ergastolo insieme al marito per l'omicidio di sua figlia Saman Abbas, ha dato il proprio consenso all'estradizione in Italia e non ha fatto istanza di essere rilasciata con cauzione. È quanto emerge dalla prima udienza a porte chiuse tenutasi oggi, 12 giugno, davanti alla Corte distrettuale di Islamabad, in Pakistan. Dopo la condanna all'ergastolo comminata a dicembre dalla corte di assise di Reggio Emilia, la donna si era infatti rifugiata nel suo Paese d'origine e risultava latitante fino allo scorso 31 maggio, quando è stata trovata in un villaggio dalla polizia federale pachistana in collaborazione con l'Interpol e arrestata.

Oltre a Nazia Shaheen, per l'omicidio della giovane Saman è stato condannato a 14 anni lo zio, Danish Hasnain, e, sempre all'ergastolo, il padre, Shabbar Abbas. Quest'ultimo, si apprende, ha cambiato il proprio legale: ad assisterlo sarà ora un avvocato di Torino, Sheila Foti, a cui è pervenuta la dichiarazione di nomina lo scorso 4 giugno.

Saman strangolata e seppellita in un casolare

Saman Abbas, 18 anni, è scomparsa il 1º maggio 2021 dalla casa in cui viveva insieme ai genitori a Novellara, provincia di Reggio Emilia. Dopo le prime ipotesi su una possibile fuga o un sequestro di persona, dalle indagini è emerso che nei mesi precedenti Saman si era opposta al tentativo della famiglia di organizzare un matrimonio combinato con un suo cugino in Pakistan, e per questo motivo aveva denunciato i genitori alla polizia. Da allora la ragazza era stata ospite di una struttura gestita dai servizi sociali nel bolognese; fino all'aprile 2021, quando aveva deciso di tornare a casa dei genitori. Su di loro si sono presto concentrati i sospetti degli inquirenti.

Shabbar Abbas e Nazia Shaheen non avrebbero mai accettato la relazione della figlia con Saqib Ayub, connazionale di 23 anni, e il parallelo rifiuto del matrimonio combinato. Secondo quanto ricostruito in sede giudiziaria e d'indagine, la morte di Saman Abbas sarebbe avvenuta nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio del 2021, quindi le ore della sua presunta scomparsa. Con la complicità dello zio Danish, la giovane è stata strangolata e seppellita in un casolare a pochi passi dalla casa di famiglia. Il corpo è stato ritrovato il 19 novembre 2022.