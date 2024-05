"Piange, non vuole fare il riposino". Collega denuncia la maestra d'asilo: cosa è successo

Avrebbe maltrattato una bambina di quasi 3 anni perché piangeva e non voleva fare il riposino nel lettino, secondo le accuse della procura. Si indaga su un'insegnante 46enne di una scuola dell'infanzia privata in Valbisagno (Genova), accusata di abuso di mezzi di correzione e minacce nei confronti di una bimba. Una vicenda delicata su cui andrà fatta chiarezza. Secondo la denuncia presentata da una collega dell'insegnante, nel tentativo di calmare la bambina la donna avrebbe utilizzato metodi correttivi che agli occhi della collega e della procura che ha raccolto la testimonianza sarebbero sfociati in un abuso.

Gli episodi contestati sarebbero avvenuti nell'arco di un unico giorno, lo scorso mese di febbraio. Dopo aver avviato un'istruttoria interna, la scuola nel frattempo ha licenziato l'insegnante - che potrebbe chiedere il reintegro nel caso in cui dovessero cadere le accuse -, mentre la procura di Genova ha notificato l'atto di chiusura delle indagini preliminari nei suoi confronti.

La maestra, difesa dall'avvocato Roberta Barbanera, ha chiesto di essere sentita dal pubblico ministero per tentare di chiarire la propria posizione.