Arrestato maestro di religione: accusato di abusi sessuali su bimbi di 4 e 5 anni

Un insegnante d'asilo è stato arrestato a Milano per presunte violenze su quattro bambini tra i 4 e i 5 anni. L'uomo, 35 anni, già 'segnalato' nel 2021 e trasferito da un'altra scuola per comportamenti ritenuti 'invadenti' nei confronti dei piccoli, sarebbe stato incastrato dalle telecamere messe dalla procura dopo la denuncia degli insegnanti. Le indagini lampo del pm di Milano Rosaria Stagnaro, in collaborazione con il Nucleo tutela donne e minori della polizia locale, si sono avvalse della collaborazione delle altre maestre e dei Servizi educativi del Comune di Milano.

Da quanto si apprende le indagini sono partite proprio dal racconto fatto da una vittima a una maestra che ha informato subito la scuola e ha quindi fatto attivare la procura. Quest'ultima, con un provvedimento urgentissimo visti già gli elementi in possesso, ha dato l'ok per installare le telecamere nella classe. Sarebbe bastata solo un'ora di registrazione per immortalare - durante le attività che vedevano impegnati insieme tutti i bambini - palpeggiamenti e atteggiamenti ritenuti "inequivocabili". Oggi il gip Lorenza Pasquinelli ha convalidato l'arresto scattato mercoledì 29 marzo. Il 35enne, insegnante di religione, non avrebbe al momento fornito nessuna spiegazione.

Durante l'emergenza covid, il 35enne era stato sanzionato dopo essere stato sorpreso più volte in classe senza mascherina. Il lavoro della procura prosegue adesso con le audizioni protette dei piccoli. Gli investigatori ora dovranno capire come mai all'epoca della prima segnalazione, il maestro era stato trasferito dal provveditorato in un altro istituto senza nessun altro intervento.