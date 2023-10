In casa sua la polizia aveva trovato una ventina di diari, dove descriveva le emozioni che provava quando prendeva in braccio un bambino o quando vedeva una bambina: "Che bello baciarla". Le sensazioni erano descritte come in una favola, ma a provarle era stato un adulto. Dovrà scontare sei anni di carcere un maestro accusato di pedofilia. La sentenza è arrivata il 5 ottobre dal collegio penale del tribunale dorico. Imputato un 32enne, residente nella Vallesina, accusato di violenza sessuale aggravata su minore di anni 10.

Il caso era emerso a settembre del 2020, dopo un'indagine della squadra mobile di Ancona partita a seguito di una denuncia fatta dai genitori di una bambina di sette anni, sua alunna. L'imputato avrebbe tenuto atteggiamenti morbosi e molesti nei confronti della minore e di altri bambini emersi poi dalle pagine di alcuni diari trovati in casa. A denunciarlo però erano stati solo i familiari della bambina, a ottobre 2019, che si sono costituiti parte civile con l'avvocato Giorgio Canali. A loro andrà un risarcimento di 70mila euro (50mila alla bambina e 10mila euro per ciascun genitore).

La piccola riferì al papà e alla mamma che il maestro l'aveva portata in una stanza, toccandola. L'insegnante, supplente temporaneo in servizio in una scuola elementari di un istituto comprensivo di Ancona, aveva ammesso il suo disturbo. Il collegio penale, presieduto dalla giudice Francesca Grassi, che lo ha condannato ha stabilito anche che due dei sei anni li dovrà trascorrere in una struttura sanitaria per curarsi dall'istinto che nutre nei confronti dei bambini. Riconosciuta al 32enne anche la parziale capacità di intendere e di volere. L'imputato era difeso dall'avvocato Stefano Migliorelli che nell'arringa non ha chiesto l'assoluzione per il suo assistito ma una pena adeguata al disturbo di cui è affetto.