La sentenza: "Illegittimo censurare la corrispondenza tra detenuti al 41 bis e avvocati"

Viola il diritto di difesa sancito dalla Costituzione la norma che – secondo l’interpretazione della Cassazione – impone il visto di censura sulla corrispondenza tra il detenuto sottoposto al “carcere duro”, il 41 bis, e il proprio difensore. Lo stabilisce la Corte Costituzionale. La sentenza numero 18 depositata oggi, 24 gennaio 2022 (redattore Francesco Viganò), accoglie la questione di legittimità sollevata dalla stessa Cassazione.

La tutela della corrispondenza

Nella sentenza si sottolinea che il diritto di difesa comprende - secondo quanto emerge dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo - il diritto di comunicare in modo riservato. Questo anche quando il carcerato sconta una pena definitiva. Nel gioco di pesi e contrappesi, il legislatore vuole consentire al detenuto un’efficace tutela contro eventuali abusi delle autorità penitenziarie.

Avvocati "condannati"?

Resta valido che non si tratta di un diritto assoluto, che può essere circoscritto entro i limiti della ragionevolezza e della necessità, e che i detenuti in regime di 41 bis sono ordinariamente sottoposti a incisive restrizioni dei propri diritti fondamentali per impedire ogni contatto con le organizzazioni criminali di appartenenza. Ma il visto di censura sulla corrispondenza del detenuto con il proprio difensore è definito una "irragionevole compressione del suo diritto di difesa". Oltretutto l'orientamento del controllo implica una “generale e insostenibile presunzione di collusione del difensore dell’imputato, finendo così per gettare una luce di sospetto sul ruolo insostituibile che la professione forense svolge per la tutela non solo dei diritti fondamentali del detenuto, ma anche dello stato di diritto nel suo complesso”.