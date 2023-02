Magdalena Fischnaller è stata trovata morta: era scomparsa da una settimana

È stata trovata morta Magdalena Fischnaller, la donna di 34 anni scomparsa lo scorso 9 febbraio dall'ospedale San Maurizio di Bolzano. Le ricerche si sono concluse nel più tragico dei modi.

Nei giorni scorsi si era parlato di un suo avvistamento in Val Venosta, sempre in Alto Adige, e anche la celebre trasmissione "Chi l'ha visto?" aveva lanciato un appello per raccogliere eventuali segnalazioni.

Tuttavia, Magdalena non solo non avrebbe mai lasciato Bolzano, ma non si sarebbe nemmeno troppo allontanata dalla zona dell'ospedale del capoluogo altoatesino. Il cadavere, come riferisce TrentoToday, è stato infatti trovato in un palazzo molto vicino al San Maurizio. A segnalare il corpo è stato un residente dello stabile, che ha subito chiamato il 112. Sulla vicenda sono chiamati a fare luce i carabinieri.