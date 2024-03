Devastante frontale contro il tir, l'auto è un ammasso di lamiere: muore ragazzo di 24 anni

Ancora un incidente mortale. Non ha avuto scampo Mahmoud Bel Mziouka, 24enne marocchino residente a Reggio Emilia. Ha perso la vita lunedì pomeriggio a Esine (Brescia) lungo la Statale 42 della Valcamonica. Nei pressi dell’uscita dell’ospedale il terribile schianto: si è trattato di un frontale tra la macchina guidata dalla vittima e un tir. Nel sinistro è rimasta coinvolta, marginalmente, anche un’altra auto.

Per i soccorsi sono intervenute un’automedica, un’ambulanza di Camunia Soccorso e i vigili del fuoco di Darfo Boario Terme. L'impatto è stato devastante. Mahmoud Bel Mziouka è morto sul posto. Illeso il conducente del camion: il mezzo pesante ha finito la sua corsa in mezzo alla carreggiata. Nulla di preoccupante anche per la donna al volante dell’altra macchina coinvolta.

La dinamica esatta dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Breno, che si stanno occupando dei rilievi del caso: in base una primissima ricostruzione, l’auto guidata dal 24enne avrebbe invaso l’opposta corsia.