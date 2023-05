In ospedale col mal di testa: "È solo la cervicale". Muore dopo 4 giorni

È arrivato al pronto soccorso dell'ospedale con un forte mal di testa, ma il medico avrebbe sminuito quel sintomo e lo avrebbe mandato a casa con una diagnosi poco allarmante: una cervicale dovuta a una contrattura dei muscoli del collo. L'uomo è morto quattro giorni dopo, vittima di un aneurisma cerebrale. Il dottore che l'ha visitato sarà processato a partire da gennaio 2025 per omicidio colposo in ambito sanitario.

Gino Iori, falegname, 55 anni al momento della morte, il 6 febbraio del 2022 doveva essere sottoposto a una tac cerebrale come da prassi prima di essere rimandato a casa, secondo l'accusa. Il medico di turno che l'aveva preso in cura al San Camillo-Forlanini di Roma, invece, avrebbe deciso di non seguire il protocollo e avrebbe ignorato i sintomi più preoccupanti, dal momento che il paziente avvertiva dolori al collo. Gli avrebbe prescritto riposo e medicinali. Ma quattro giorni a letto imbottito di pillole non hanno avuto effetto. Su consiglio del fratello, il 55enne si sarebbe avviato dal medico curante, ma non avrebbe fatto in tempo a scendere dalla macchina, svenendo.

Poi il coma e il decesso. Ora il medico del San Camillo andrà a processo, a quasi tre anni dalla morte del paziente, con l'accusa di omicidio colposo in ambito sanitario.