Mal di testa e febbre alta: muore 17enne per sospetta meningite

Un ragazzo di 17 anni è morto improvvisamente per una sospetta meningite a Sulmona, in provincia di dell'Aquila. Liberato Passoforte, questo il nome del giovane, si era sentito male sabato scorso: lamentava mal di testa, febbre alta e stanchezza. Dopo qualche ora i genitori, preoccupati, lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona, dove i medici hanno disposto il ricovero nel Reparto di Rianimazione: qui è scattato il protocollo di emergenza. Ma la situazione è risultata critica fin da subito: il 17enne, alla fine, non ce l’ha fatta.

Come riporta il quotidiano Il Centro, riferendo di fonti ospedaliere, il giovane sarebbe stato colpito da meningite fulminante pneumococcica, non contagiosa ma letale per chi la contrae. Tuttavia, la conferma arriverà solo nei prossimi giorni con i risultati delle indagini colturali e dagli esami istologici disposti dalla Asl.