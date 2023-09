Sei anni fa aveva perso un figlio: malata di tumore partorisce ancora a 44 anni

A guardarlo con sguardo superficiale si potrebbe chiamare "miracolo". Ma il medico che ha reso possibile una gravidanza inaspettata preferisce parlare, più sobriamente, di "bella pagina per la medicina". Anna D'Urso, paziente oncologica di 44 anni, con problemi di obesità, è riuscita ad abbracciare a 44 anni il suo primi figlio. La donna, insegnante di Solofra, comune di 12mila anime nell'avellinese è affetta da un raro tumore genetico e le era stato consigliato, in un primo tempo, di non portare a termine la gravidanza. La caparbietà di Carmine Malzoni, vero e proprio luminare della neonatologia ha convinto Anna ad insistere.

Un racconto ancora più significativo se si pensa che la donna, appena sei anni fa, aveva perso il suo primo figlio durante il parto. Il piccolo era purtroppo nato prematuro e pesava solo 360 grammi, come racconta la donna in un post Facebook. Oggi la nuova gravidanza inaspettata e arrivata come un dono, conclusasi fortunatamente con un lieto fine.

L'intervento è stato reso possibile grazie a una stretta sinergia tra l'ospedale Pascale di Napoli, dove la donna è in terapia oncologica e la clinica "Malzoni" di Avellino dove è avvenuta la gravidanza. E la neo mamma non ha esitato a ringraziare tutti i medici, anche via social. Intervistato dal quotidiano La Repubblica, il professor Malzoni che ha seguito la gravidanza della donna ha sintetizzato: "La gravidanza è già un fatto straordinario per l'età che aveva questa mamma. E c'era una condizione di grande difficoltà. La paziente aveva avuto già due aborti, era intenzionata ad arrendersi ma io le ho consigliato di andare avanti. E sono felice che tutto sia andato per il verso giusto".

