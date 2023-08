Malcolm ucciso a 23 anni a coltellate in stazione sotto gli occhi della madre: le ipotesi

Si chiamava Malcolm Darga Mazou e aveva solo 23 anni: è stato ucciso a coltellate ieri in stazione a Calolziocorte (Lecco). L'aggressione è avvenuta nel primo pomeriggio sulla banchina tra i binari 2 e 3. Il giovane, originario del Burkina Faso e residente da tempo nella cittadina lecchese di 13 mila abitanti, sarebbe stato accoltellato da un piccolo gruppo, non è chiaro se di connazionali o meno, che lo ha circondato e aggredito, per poi colpirlo con alcuni fendenti a una gamba e al torace.

Ad aggredirlo attorno alle 14 sarebbero stati due uomini, ora ricercati dai carabinieri e dalla polizia di Stato di Lecco. Lo hanno raggiunto sulla banchina che separa i binari due e tre e gli hanno sferrato, in base a una prima ricostruzione della polizia scientifica, prima una coltellata a una gamba. A quel punto Malcolm Darga Mazou avrebbe provato a divincolarsi e di scappare, ma è stato raggiunto con ulteriori fendenti. Sarà l'esame autoptico a stabilire quanti sono stati i colpi effettivamente sferrati e quali le ferite mortali. Dopo averlo ferito, i due lo hanno lasciato a terra e sono fuggiti. La madre di Malcolm, che l'aveva accompagnato a prendere il treno, ha assistito alla scena, senza poter fare alcunché per salvare il figlio. Vani i soccorsi e il trasferimento all'ospedale Manzoni di Lecco: è morto.

Gli agenti della polfer sono stati incaricati di eseguire le indagini del caso e hanno sentito i testimoni presenti in stazione. Le indagini sono soltanto all'inizio, ma l'ipotesi non sarebbe quella di una rapina finita in tragedia, bensì di un'aggressione mirata, forse di un regolamento di conti. Resta ignoto il movente di un agguato così feroce, in pieno giorno, e in un luogo affollato come una stazione. Chi voleva uccidere Malcolm Darga Mazou? Una domanda per ora senza risposta. Le telecamere della videosorveglianza riprendono la zona in cui è avvenuto l'accoltellamento, e potrebbero risultare decisive per dare un'accelerata alle indagini nelle prossime ore. Potrebbero infatti aver ripreso anche i volti degli aggressori.

I convogli e le stazioni della linea ferroviaria Milano-Lecco tornano nuovamente al centro delle cronache. il mese scorso quattro giovani stranieri avevano "in ostaggio" i passeggeri di un intero treno minacciandoli per lunghi minuti con un machete.

Continua a leggere su Today.it...