Ha un malore a scuola: dopo 10 anni ricorda le violenze subite da piccolo

Un attacco di panico che nascondeva un segreto celato per anni. È la storia dell'orrore raccontata da un 19enne di Forlì che ha confessato all'insegnante di aver subito violenze sessuali da una delle persone a cui era stato affidato quando era minore. Il ragazzo, figlio di genitori con problemi di alcolismo, orfano di padre e con una madre (poi a sua volta deceduta) non in condizione di accudirlo, era spesso seguto da una coppia di amici dei genitori. Alla sbarra c'è oggi un uomo di 65 anni di Cesena accusato di violenza sessuale che deve giustificare atti molto gravi. Il ragazzo ha infatti riferito di molestie sessuali sopraggiunte nella stradina vicino casa dove l'uomo si sarebbe fermato per molestare il piccolo o in una camera dove sarebbe stato toccato nelle parti intime dalla persona che doveva tutelarlo.

Le forze dell'Ordine hanno perquisito la casa dell'uomo trovando materiale pornografico (ma non pedopornografico). Il ragazzo dopo la morte della mamma si era trasferito con la zia in un'altra regione, trovando solo nel 2019 il coraggio di confessare le violenze subite agli insegnanti. Da allora le crisi di panico si sono ripetute costantemente. La famiglia del minore ha chiesto circa 500 mila euro, come danni civili, per gli abusi subiti dal giovane.