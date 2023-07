Malore mentre fanno bagno nel lago: morta la mamma, la figlia in ospedale

Un tuffo in un assolato giorno d'estate si è trasformato in una tragedia per una mamma e una figlia. Una donna di 42 anni è morta a causa di un malore mentre faceva il bagno nel lago di Martignano, specchio d'acqua di origine vulcanica, a pochi chilometri dalla Capitale, molto amato dai romani. La donna si era immersa ieri, domenica 1 luglio 2023, nelle acque del lago con la figlia di 16 anni e la nipote di tre. Appena accusato il malore la donna è stata soccorsa dai bagnanti, ma è deceduta poco dopo per cause ancora da accertare. Malore accusato anche dalla figlia di 16 anni che è stata però prontamente elitrasportata in codice rosso al Policlinico Genelli: non sarebbe in pericolo di vita. La nipote è stata invece affidata temporaneamente al compagno dalla donna.

Una coincidenza che pone dubbi sulle dinamiche della morte: si saprà sicuramente di più nella giornata di domani. Il medico legale ha disposto infatti l'esame necroscopico per accertare le cause del decesso. Al momento l'ipotesi più plausibile sarebbe quella della congestione. Ma la tragedia resta al momento inspiegabile.

Continua a leggere su Today.it