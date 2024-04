Malore sul volo Torino-Lamezia, l'aereo torna indietro ma il giovane non ce la fa: morto a 30 anni

Un 30enne è morto per un infarto che lo ha colto poco dopo il decollo dell'aereo Ryanair partito da Torino in direzione Lamezia Terme. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane ha iniziato a sentirsi male a metà del tragitto; a quel punto il capitano del volo ha chiesto l'autorizzazione per effettuare un atterraggio di emergenza, ma nessuno degli aeroporti contattati ha dato risposta affermativa, costringendo il pilota a fare ritorno allo scalo Torino-Caselle.

Il giallo dell'ambulanza

Nel frattempo, il personale dell'aereo ha cercato di stabilizzare il giovane, mentre venivano avvisati i servizi di emergenza dell'aeroporto. Dopo l'atterraggio, però, secondo alcune fonti riferite da La Stampa, l'ambulanza sarebbe rimasta bloccata per alcuni minuti in quanto priva della scorta necessaria al mezzo di soccorso per accedere in pista. Versione smentita dall'aeroporto di Torino, che fa sapere: "Il personale del primo soccorso dell'aeroporto era già in pista prima dell'arrivo dell'aereo, successivamente è arrivata un'ambulanza dal varco tre e non ci sono stati ritardi nell'effettuazione dei soccorsi, per quanto di competenza dell'aeroporto. L'ambulanza per le emergenze non ha bisogno di scorta".

Per il giovane però non c'è stato nulla da fare ed è deceduto prima dell'arrivo in ospedale. Anche la madre, nel frattempo, ha accusato un malore ed è stata soccorsa dal personale del 118.

Sul posto sono in corso gli accertamenti tecnici da parte dello Spresal e della polizia nel tentativo di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.