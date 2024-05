Misteriosi malori tra gli operatori del 118: cosa hanno scoperto i carabinieri

Un ex infermiere è finito agli arresti domiciliari a Bologna con le accuse di stalking e lesioni personali nell'ambito dell'indagine nata dopo i malori accusati da operatori della centrale operativa del 118 Emilia Est. I fatti risalgono ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023 quando almeno sette operatori del 118 di Bologna avevano manifestato sintomi di sonnolenza prolungata, difficoltà a mantenere l'equilibrio, stanchezza, mal di testa ed altri disturbi. Alcuni furono inviati al pronto soccorso con ricovero in stroke unit, come se fossero stati colpiti da attacchi ischemici.

Cosa è emerso dalle indagini

Il sospetto, a questo punto delle indagini piuttosto fondato, è che gli operatori siano stati "avvelenati". I primi accertamenti, partiti dopo un esposto della Usl del capoluogo, avevano infatti escluso che i malesseri potessero essere legati a fattori ambientali dovuti a sostanze nocive eventualmente presenti nell'impianto di aereazione o idrico. Era invece emerso che nella quasi totalità dei casi gli operatori si erano sentiti male dopo aver ingerito un caffè dal distributore automatico o altre bevande o alimenti lasciati incustoditi. Non solo. Gli esami del sangue di uno dei soggetti intossicati avevano evidenziato la presenza di clotiapina, un antipsicotico che l'uomo non aveva mai assunto e che produrrebbe sintomi simili a quelli manifestati dagli operatori.

I sospetti sull'operatore finito ai domiciliari

Nel mirino degli inquirenti è finito un operatore con ruoli gestionali che oggi è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare. Dalle indagini dei carabinieri è venuto fuori che l'infermiere aveva "senza alcuna giustificazione" la "disponibilità di un medicinale ad azione ansiolitica-sedativa, il cui principio attivo era stato rinvenuto nei campioni biologici prelevati da uno degli operatori intossicati". Un medicinale, che come avrebbe riferito lui stesso a conoscenti e colleghi, diceva di "aver utilizzato per tranquillizzare il proprio cane, in quanto disturbava i vicini".

Oltre al possesso del farmaco ci sarebbe anche altro indizio che porta all'operatore finito ai domiciliari: le dichiarazioni delle parti offese avrebbero fatto emergere "la presenza dell'arrestato in occasione di vari episodi di intossicazione". Secondo i carabinieri l'uomo avrebbe anche tentato di allontanare i sospetti su di lui auto-intossicandosi con un medicinale a base di benzodiazepine. Un episodio seguito dalla comparsa di una lettera anonima che poteva far ipotizzare che qualcuno avesse dei motivi di rancore nei suoi confronti.