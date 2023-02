Boom di malori a scuola: ragazzini con bruciore agli occhi e alla gola, soccorsi sul posto

Emergenza mercoledì mattina all'istituto comprensivo Rizzoli di Pregnana Milanese, comune di circa settemila abitanti della città metropolitana di Milano. Poco dopo le 9, numerosi studenti della scuola media - nella struttura di via Varese si trovano anche scuola dell'infanzia e primaria - hanno iniziato a lamentare bruciore agli occhi e alla gola.

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di cinque ambulanze e un'auto medica, oltre ai carabinieri della compagnia di Legnano e ai vigili del fuoco con un funzionario, un ispettore e gli specialisti del nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico). Sette i bambini visitati dai medici, ragazzini e ragazzine di 11 o 12 anni. Per alcuni di loro è stato necessario il trasporto in ospedale, in codice verde.

Le loro condizioni comunque non destano preoccupazione. Ai militari spetta ora il compito di ricostruire le cause dell'accaduto e verificare cosa abbia provocato le intossicazioni.