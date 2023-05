Allagamenti e frane, oltre 900 persone costrette a lasciare le case

La pioggia non concede tregua e la situazione diventa critica nelle regioni investite oggi 16 maggio da una nuova ondata di maltempo. Emilia-Romagna e Marche le aree bersagliate. Fino a domani è valida l'allerta meteo. Si tratta di territori già duramente messi alla prova dal maltempo il 2 e il 3 maggio scorso e si temono nuovi danni. Si registrano già frane e allagamenti. Moltissimi sindaci hanno deciso di chiudere le scuole.

Sono 901 le persone evacuate per il maltempo in Emilia-Romagna. La maggior parte, 528, nel Ravennate; altri 199 in provincia di Bologna, 164 nel Forlivese-Cesenate, 10 nel Modenese e tre nel Reggiano. Altre evacuazioni di aree a rischio allagamento sono in corso, a cura dei comuni, come a Mercato Saraceno.

Il piano terra del pronto soccorso dell'ospedale Ceccarini di Riccione (Rimini) è completamente allagato. I responsabili sanitari sono in contatto con la protezione civile per coordinare eventuali misure da prendere.

Il centralino dei vigili del fuoco non smette di suonare e si moltiplicano le richieste di aiuto. Preoccupa la zona del porto, in alcuni sottopassi i vigili del fuoco sono intervenuti con i gommoni per soccorrere cittadini rimasti bloccati. In particolare, nel sottopasso di viale La Spezia intorno alle 12 i vigili hanno tratto in salvo due persone disabili che rischiavano di annegare.

"La grave situazione emergenziale è diffusa su tutto il territorio del comune di Riccione. I sottopassi e i ponti sono tutti bloccati e non transitabili. Molte strade della città non sono percorribili. Gli agenti della Polizia locale e la Protezione civile stanno chiudendo i viali in condizioni maggiormente critiche ma è sconsigliato circolare in tutto il comune di Riccione", recita un avviso sulla pagina Facebook del Comune.

Disagi anche a Cesena. "Sono sempre più numerose le strade allagate in tutta la città e vi segnalano esondazioni di quasi tutti i corsi d'acqua e i fossi. Vi raccomando massima prudenza e di evitare ogni spostamento non assolutamente necessario", avvisa su Facebook il sindaco Enzo Lattuca. Il primo cittadino ha disposto la chiusura delle scuole anche domani, mercoledì.

Anche il sindaco di Ravenna Michele De Pascale invita alla prudenza: "Raccomando fortemente di evitare il più possibile gli spostamenti non necessari, di prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi, di stare lontani dalle zone allagabili, di non accedere agli argini e ai capanni, di non accedere ai sottopassi se allagati; in caso di allagamenti non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti. Ricordo che è stata emessa ordinanza di divieto di accesso alle spiagge".

Il maltempo ferma anche i treni. La circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Bologna-Rimini, fra Forlì e Rimini, e sulla linea Ferrara-Rimini, fra Ravenna e Rimini. Le attuali condizioni meteo, spiega Rfi, non consentono "di garantire la prosecuzione dei treni in viaggio. I treni a lunga percorrenza e regionali sono limitati a Bologna, Forlì, Rimini e Pesaro".

Nelle Marche frane e allagamenti interessano gran parte del territorio regionale in particolare la parte settentrionale. A Pesaro preoccupa la situazione del torrente Genica esondato in diverse zone della città (Celletta, Muraglia, Loreto, via Belgioioso e Santa Veneranda) allagando diversi garage, scantinati e negozi.