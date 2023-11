La scuola è antisismica, ma il tetto della palestra crolla per il forte vento

Danni per il maltempo in Molise. È crollato parte del soffitto della palestra dell'istituto comprensivo "Silvio di Lalla" a Casacalenda, in provincia di Campobasso. La struttura è annessa all'edificio scolastico antisismico realizzato negli anni successivi al terremoto del 2002, che provocò il crollo della scuola Jovine a San Giuliano di Puglia (Campobasso). Nonostante gli interventi di manutenzione del tetto in legno, l'ultimo lo scorso anno, la struttura è crollata.

"Quanto accaduto alla palestra è un fatto gravissimo - dice il sindaco Sabrina Lallitto all'Ansa - Una struttura antisismica non dovrebbe crollare. È frequentata da bambini dell'infanzia e fortunatamente oggi non c'era nessuno".

Nell'area di Campobasso strade comunali, provinciali e statali sono pericolose o impercorribili, a causa della caduta di tegole dai tetti e di alberi lungo le strade.

Casacalenda è tra i centri con i danni maggiori. Il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole e del cimitero comunale: "Si invitano i cittadini che non devono recarsi a lavoro a uscire solo se strettamente necessario e di prestare, in ogni caso, massima attenzione lungo le strade per la possibile caduta improvvisa di calcinacci e tegole, alberi e rami. I vigili del fuoco sono già stati avvisati delle criticità e dei danni riscontrati sino a ora sul territorio".

