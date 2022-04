La croce del Duomo si stacca per il forte vento: ferito un bambino

Tragedia sfiorata a Monza. A causa del forte vento una delle croci di metallo del Duomo ieri, 9 aprile, si è staccata colpendo un bambino che stava transitando sul sagrato. La croce, di 1,30 metri per 75 centimetri, fortunatamente ha colpito il piccolo solo di striscio. Il bimbo, cinque anni, è rimasto ferito a un braccio. Tanta la paura per i lui e i familiari.

Giunti sul posto, gli agenti della polizia locale e il personale del 118 lo hanno trasportato all'ospedale San Gerardo per i controlli del caso. L'area è stata transennata e i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza. Interventi in corso anche oggi, domenica 10 aprile.

(Nella foto in basso la croce caduta dalla facciata del Duomo)