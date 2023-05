Strade come torrenti, danni e persone bloccate. E c'è chi prende pure il bob

A Brescia e dintorni le violente piogge delle ultime ore hanno provocato molti disagi, ma soprattutto danni ancora da quantificare. Nella città capoluogo di provincia sono state segnalate intere vie allagate, acqua a bordo di autobus e nelle case, negli uffici, in metropolitana, perfino in università e all'istituto superiore Abba Ballini. E ancora: automobili bloccate nei sottopassi e persone intrappolate negli edifici.

Non è andata meglio nel resto della provincia dove la conta dei danni è ancora in corso. A fare il punto è BresciaToday. A Rezzato è crollato l'argine di un parcheggio, affacciato sull'ex statale, coinvolgendo diverse automobili.

A Nave e Caino sono tracimati fiumi e torrenti, invadendo le strade e le case. Si segnalano poi crolli e smottamenti: anche il centro di Castelmella per ore è stato completamente allagato.

In poche ore nella zona è caduta l'acqua di un mese. I dati resi noti dall'associazione Meteopassione.com rendono bene l'idea della furia del maltempo: la località che ha registrato il maggior accumulo in provincia di Brescia è Caino, con 145 millimetri di pioggia caduta, di cui 107 mm in meno di un'ora (l'equivalente di 107 litri di acqua per metro quadrato). Seguono Nave con 81,3 mm, Brescia (rilevamento di Chiesanuova) con 80 mm, Lumezzane con 76,7 mm, Castelmella con 76,2 mm, Capriano del Colle con 71,1 mm.

Sono decine i video pubblicati sui social che testimoniano la violenza e l'intensità delle precipitazioni. In uno dei filmati, girato a Caino, si vedono due ragazzi che saltano in sella a due bob e tentano una discesa spericolata lungo una strada diventata un torrente. Un comportamento pericoloso e da non replicare in nessun modo.