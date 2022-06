Pioggia e grandine colpiscono il Nord: strade bloccate, un torrente esondato e centinaia di persone isolate

Il maltempo, come previsto, ha colpito le regioni del Nord Italia causando danni e disagi nelle scorse ore. Lombardia, Piemonte, Trentino e Valle d'Aosta le zone più bersagliate. Alberi caduti e quadre di vigili del fuoco mobilitate in provincia di Varese. La frazione montana di Vararo, nel comune di Cittiglio, è isolata per la caduta di alcuni alberi. La viabilità è seriamente compromessa e circa cento persone sono rimasta bloccate. Nel comune di Casalzuigno, sempre nel Varesotto, un torrente è esondato invadendo alcune abitazioni. Per far fronte alle richieste di aiuto, sono accorse squadre del 115 anche dai comandi di Milano e Monza-Brianza.

In Trentino Alto Adige vento e pioggia hanno creato diversi problemi. In val Ridanna, dove in poco tempo sono caduti 80 millimetri di pioggia, è straripato il rio di Ento. A Bolzano una raffica di vento ha abbattuto un semaforo. Decine le richieste di intervento al 115 soprattutto per rami pericolanti, smottamenti, frane e allagamenti in cantine e garage.

In Valsesia, nella zona di Varallo e Roccapietra (Vercelli), la pioggia torrenziale ha causato allagamenti sulle strade e il vento a raffiche ha abbattuto numerosi alberi. A Casalino, in provincia di Novara, c'è stata una forte grandinata.

Una "bomba d'acqua" è caduta sulla Valle d'Aosta obbligando i vigili del fuoco ad entrare in azione in numerose località, da Villeneuve a Saint-Vincent. Gli interventi hanno riguardato soprattutto allagamenti in garage, scantinati e alcune abitazioni. Fortunatamente non sono stati segnalati danni a persone.