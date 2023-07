In Lombardia danni per grandine e pioggia: metro, tram e treni in tilt

Quella che stiamo vivendo si conferma, giorno dopo giorno, l'estate dei fenomeni meteo estremi. Mentre il Sud soffoca per il caldo e le temperature non fanno che salire, al Nord i problemi sono la pioggia e la grandine. È il caso di Milano. Oggi, lunedì 24 luglio, la città è alle prese con violente raffiche di vento e grandine.

Il forte vento ha divelto insegne pubblicitarie e spezzato rami di alberi, che finiti sulla strada hanno impedito la circolazione dei tram. Interrotta anche la linea della metropolitana verde, la M2, tra Cernusco e Vimodrone. I temporali si sono fatti sentire soprattutto nella zona nord ovest di Milano, da Legnano a Canegrate, passando per Parabiago, Busto Garolfo, Lainate e Pogliano Milanese. A Villa Cortese il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco ha soccorso un uomo rimasto intrappolato nel suo garage allagato.

"Un violentissimo temporale, accompagnato da grandine e tromba d'aria, si è abbattuto sul nostro territorio intorno alle 13.40 - informa il Comune di Canegrate -. Stiamo valutando i danni, ingenti, a edifici pubblici e privati. Invitiamo i cittadini a non uscire di casa se non per serissimi motivi, in quanto la circolazione è estremamente difficoltosa e sono possibili altri eventi simili nelle prossime ore. Sono in corso interventi della protezione civile, della polizia locale, del personale comunale e delle autorità sanitarie".

Trenord annuncia "diversi danni all'infrastruttura a causa del maltempo" con numerosi problemi alla circolazione. I treni delle diverse direttrici della Lombardia subiscono ritardi di oltre 1 ora con molte soppressioni in tutte le linee. In particolare sono bloccate le linee per Como, Lecco e Sondrio a causa di un "grave danno alla stazione di Monza".

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato una nuova allerta arancione (rischio moderato) per possibili temporali nelle prossime 24 ore. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Uno scenario in netta contrapposizione con quanto sta accadendo nel Meridione. A Lecce i medici dell'ospedale hanno fatto ricorso a una fornitura di ghiaccio arrivata da una ditta di prodotti ittici per aiutare i pazienti con febbre alta per i colpi di calore, a Catania il caldo ha provocato continui black out elettrici con disagi per privati e commercianti.

