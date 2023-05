Emergenza maltempo anche in Campania, una vittima

Il maltempo ancora una volta fa paura e provoca vittime. Una bomba d'acqua si è abbattuta nel primo pomeriggio di oggi 25 maggio nell'Avellinese, provocando danni soprattutto a Forino e Montoro. Più zone si sono allagate Un uomo è morto nelle campagne di Contrada.

La vittima è un 45enne, che stava lavorando in un castagneto. Secondo una prima ricostruzione stava andando in montagna quando è stato sorpreso dalla bomba d'acqua. Era in una zona piuttosto impervia quando, nel tentativo di ancorare la macchina al terreno, è sceso in cerca di un supporto da mettere sotto le ruote. A quel punto sarebbe stato travolto dall'auto a causa del cedimento del freno a mano.

"È una tragedia - dice all'Ansa il sindaco di Contrada, Pasquale De Santis - in un territorio che non è nuovo a questi fenomeni e che si caratterizza per la sua fragilità. Stiamo attendendo l'arrivo del medico legale per il riconoscimento. Forino - prosegue il sindaco - è allagata, a Contrada va leggermente meglio ma anche qui è scesa tanta acqua. Sono stati solo venti minuti di pioggia preceduti da una forte grandinata ma di una potenza eccezionale". (Video in basso AvellinoToday)

Sul posto stanno intervenendo le squadre della Protezione civile locale e i vigili del fuoco. Si tratta dell'ennesimo evento meteo estremo, dopo l'alluvione che ha messo in ginocchio l'Emilia Romagna nei giorni scorsi con 15 vittime e un bilancio dei danni materiali ancora impossibile da fare. Danni per il maltempo nelle scorse ore anche nel Bresciano.

