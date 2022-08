Sud ferito dal maltempo, strade come fiumi e smottamenti

Sud Italia alle prese col maltempo. Come previsto la pioggia è arrivata sulle regioni del Meridione e non mancano i disagi. Uno smottamento si è verificato sulla Statale 163 Amalfitana, in località Tordigliano, nel comune di Vico Equense, a un centinaio di metri dal confine con Positano. Grosse pietre sono piombate in strada, fortunatamente non c'erano veicoli in transito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l'Anas ha istituito il senso unico di marcia. Le strade di Piano di Sorrento sono state letteralmente invase dall'acqua (video Report Penisola Sorrentina(.

Si lavora ancora a Monteforte Irpino (Avellino) per riparare ai danni causati del violento nubifragio che ha colpito il comune martedì pomeriggio quando un fiume di fango è venuto giù dalla montagna e ha travolto diverse auto nella parte alta della città.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un temporale ha messo in ginocchio l'isola di Stromboli, nelle Eolie. Strade e case allagate, motorini sommersi dal fango. Alcuni cittadini sono stati evacuati mentre volontari della protezione civile e vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per liberare dal fango case e strade.

"E' successo tutto in pochi minuti. Un nubifragio che si è abbattuto su Stromboli che ha creato disagi agli abitanti. In poche ore è venuto giù il fango e tutti i detriti dopo l'incendio scoppiato nei mesi scorsi mentre facevano le riprese per la fiction 'Protezione civile'. Ci sono case completamente allagate, attività commerciali ferme e gente bloccata in casa dal fango". dice all'Adnkronos Gianluca Giuffrè, abitante di Ginostra, sull'isola di Stromboli. "Purtroppo da maggio non si è fatto nulla e questi sono i risultati", conclude.

Il maltempo sta creando disagi anche nel Reggino, dove sono stati una ventina gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore. Particolarmente colpita la zona tirrenica di Reggio Calabria. Per la giornata di oggi, 12 agosto, la Protezione civile conferma l'allerta gialla al Sud.