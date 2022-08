Maltempo, in migliaia senza luce. In azione anche mezzi spartineve

Nubifragi e grandinate hanno messo in ginocchio diverse aree del Nord nelle ultime ore e mentre si guarda al meteo con preoccupazione, anche oggi sono attesi ancora temporali molto forti, si inizia la conta dei danni. Questa la situazione al 19 agosto. In Toscana ci sono ancora migliaia di persone senza luce. In Emilia Romagna la viabilità è compromessa in più punti. Nel Parmense in azione gli spartineve per rimuovere 20 centimetri di grandine dalle strade.

Toscana - In migliaia senza luce per il maltempo

La Toscana è la regione che paga il conto più pesante per il maltempo con due vittime; una a Lucca e una a Carrara. Sono ancora circa 5.500 le utenze senza corrente elettrica nella regione. Il governatore Eugenio Giani, con un post su Facebook, spiega che "Le riparazioni da parte dell'Enel sono andate tutta la notte e su oltre 27.000 mila utenze rimaste senza corrente ne sono state riattivate 21.500 e sta intervenendo su quelle ancora che rimangono. Tutta la notte ha proseguito avanti il ??lavoro del nostro sistema regionale In questo momento - conclude Giani - ci sono temporali sparsi sul mare di fronte alla costa, in mattinata dovrebbero entrare e transitare sulle aree interne nel pomeriggio, l'allerta gialla rimane per ora fino alle 20 di oggi". (Foto in basso, maltempo a Carrara)

Veneto - Zaia firma lo stato di emergenza

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale dopo i violenti nubifragi con grandinate e forti raffiche di vento che hanno interessato alcuni comuni delle province di Venezia e Rovigo. Il decreto rimane "aperto" in attesa che i comuni colpiti effettuino le opportune ricognizioni e il censimento dei danni provocati dal maltempo a opere pubbliche e ai privati.

(In basso il Campanile di San Marco evacuato - foto Ansa)

Liguria - Danni per milioni a causa del maltempo

In Liguria i vigili del fuoco dall'alba del 19 agosto sono ancora impegnati nel ripristino di strade, abitazioni e locali tra Lavagna e Sestri Levante, le zone più colpite dai forti e intensi temporali di ieri.

Il sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio, ha freso noto un primo bilancio dei danni. "Dopo una giornata intensa passata sul territorio - ha detto - siamo alla prima conta dei danni: un milione di euro la prima quantificazione dei danni pubblici (scuole, parchi, casa di riposo, illuminazione pubblica distrutta) e altrettanti danni ai privati. Dopo la riunione odierna del Coc stiamo preparando la richiesta di stato di calamità che invieremo nei prossimi giorni. Anche questa volta ci rialzeremo!". (Foto in basso Chiavari)

Emilia Romagna - Spartineve in azione

In Emilia-Romagna la viabilità è messa ancora a dura prova dal maltempo. Per l'allagamento di alcuni sottopassi è stato temporaneamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, un tratto della Tangenziale Sud di Parma.

A Parma città il sottopasso di via Venezia è completamente allagato, problemi anche in tangenziale tra via Spezia e uscita Vicofertile, chiuso l'accesso da via Vallazza. Cantine e case allagate a Baccanelli, con i vigili del fuoco bombardati in queste ore da tantissime chiamate.

Stamattina sono state colpite alte Valtaro e Valceno: danneggiati tetti, mezzi e piante, con diversi rami caduti al suolo. A Bedonia in azione gli spartineve per rimuovere 20 centimetri di grandine dalle strade. (Video di ParmaToday)

Una violenta grandinata si è abbattuta la scorsa notte su Riccione, nel Riminese. Lo scenario è ovunque simile: alberi caduti, danni alle auto e alle coperture degli edifici. Il forte temporale e il vento hanno poi portato all'esondazione del rio Melo nel tratto del porto canale con notevoli disagi.