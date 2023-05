L'Sos di Beppe, disabile in carrozzina: "È tutto allagato e sono prigioniero in casa. Aiuto"

"Ho bisogno di aiuto, sono prigioniero in casa mia". Questo l'appello lanciato su Facebook da un disabile che vive a Capocolle di Bertinoro, in provincia di Forlì-Cesena. Emilia Romagna e Marche oggi sono alle prese con una violenta ondata di maltempo che sta provocando disagi e Beppe, costretto su una sedia rotelle, affida ai social la sua richiesta di aiuto.

Sul suo profilo Facebook Beppe Rotelle, ha condiviso due video in cui si vedono la sua casa e la strada: tutto allagato. "Ho bisogno di aiuto - dice scandendo il suo nome e il suo indirizzo - non risponde nessun di emergenza, non so come fare. Ho venti centimetri d'acqua abbondante in casa. Fuori sono quaranta. Nessuno risponde, sono prigioniero in casa mia e chiedo aiuto".