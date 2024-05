Micidiale grandinata su Nardò: foto e video

La grandine, a fine maggio, in Salento. Un'immagine decisamente inaspettata arriva dalla Puglia. Una violenta ondata di maltempo ha colpito nelle scorse ore soprattutto il Salento. Nardò, Copertino e Meledugno i centri più bersagliati. Molte le abitazioni e i negozi sommersi dall'acqua.

A Nardò il ghiaccio, misto alla pioggia torrenziale, ha trasformato le strade del centro cittadino in un lago di ghiaccio. Come si legge su LeccePrima, a Melendugno la pioggia ha fatto saltare un tombino nei pressi delle scuole elementari. Numerose le richieste d'intervento ai vigili del fuoco. Disagi legati al maltempo anche nelle zone di Lizzanello, Leverano, Parabita e Casarano dove si sono registrati allagamenti di scantinati e strade. Le bizze del meteo sono un problema per l'agricoltura per via delle coltivazioni distrutte: dalle zucchine alle angurie, dai pomodori alle carote, dalle cipolle alle patate fino alle melanzane e ai peperoni. "È un vero e proprio bollettino di guerra - secondo Coldiretti Puglia - il bilancio della violenta grandinata che si è abbattuta a Nardò e Copertino, con tutte le colture orticole andate perse".