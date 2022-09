Cantiano, il paese devastato dalla bomba d'acqua: "Il centro storico non esiste più"

Il maltempo che ha provocato morti e feriti nelle Marche ha colpito duro anche a Cantiano, un comune di sole duemila anime che si trova al confine tra le province di Pesaro-Urbino e Ancona. Il comune è stato invaso da acqua e fango, mentre molti cittadini sono al buio per la mancanza di corrente elettrica. "La situazione è drammatica, tragica e stiamo facendo la conta dei danni. Fortunatamente a Cantiano non abbiamo al momento notizie di persone coinvolte" afferma all'Adnkronos Alessandro Piccini. Secondo il primo cittadino dunque "non ci sarebbero dispersi, ma il paese è completamente disastrato e il centro storico non esiste più".

La bomba d'acqua qui ha colpito forte. Le strade sono state invase da un fiume d'acqua e alcuni abitanti avrebbero trovato rifugio sui tetti. Un video pubblicato sui social mostra la piazza del paese completamente allagata, mentre alcuni volontari cercano la gente nelle macchine che galleggiano letteramente in un lago di acqua e detriti.

"Ci sono auto accatastate - prosegue il sindaco -, la zona industriale è completamente allagata, con imprese colpite e macchinari da buttare - racconta il primo cittadino - Parte del paese è ancora senza elettricità ed è stato sospeso il rifornimento del gas perché sono saltate alcune condotte".

La piazza di Cantiano completamente allagata: video

(Video tratto dalla pagina facebook "Cosa vorresti per Cagli?")

Alluvione nelle Marche: sette morti

Sono sette le persone che hanno perso la vita nelle Marche a causa delle forti piogge. Le vittime nei comuni dell’hinterland di Senigallia: quattro a Ostra (Ancona), una a Trecastelli (Ancona) e una Barbara (Ancona). La settima Bettolelle, una frazione del comune di Senigallia, dove i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un uomo che è stato travolto dall'acqua mentre era a bordo della sua auto. Tre invece i dispersi, tra cui un bimbo di 8 anni. La madre è stata salvata a Castelleone di Suasa dai vigili del fuoco. La donna era in auto quando è stata travolta dalla piena del fiume, scesa dalla vettura con il figlio entrambi sono stati travolti dall'acqua. I vigili del fuoco l'hanno rintracciata aggrappata al tronco di un albero. Gli altri due dispersi si cercano nella zona di Barbara.