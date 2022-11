Maltempo, giornata da incubo: nubifragi in Sardegna, il Mose salva Venezia dall'acqua alta

Quella di oggi, martedì 22 novembre, sarà una giornata caratterizzata dal maltempo. Una violenta perturbazione si sta abbattendo su gran parte dell'Italia, coinvolgendo soprattutto le regioni centro-meridionali e nord-orientali, con diffuse precipitazioni anche molto abbondanti e un marcato rinforzo della ventilazione, con conseguenti forti mareggiate sulle coste esposte. Uno scenario anticipato dal bollettino emesso ieri dal Dipartimento della Protezione Civile: allerta rossa per alcune zone di Abruzzo e Sardegna. Allerta arancione su parte di Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Molise, Basilicata, Campania e Veneto. Allerta gialla su settori di Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Umbria, Veneto, Basilicata, Puglia e Sicilia.

In alcune regioni del Centro diversi comuni hanno inoltre deciso la chiusura delle scuole per martedì: tra questi ci sono Napoli, Caserta, Latina, Frosinone e Ostia. A Roma, invece, il sindaco Roberto Gualtieri ha deciso di chiudere per tutta la giornata i parchi pubblici e i cimiteri. Proprio in Sardegna si registrano i primi disagi, ma notizie di allagamenti, alberi caduti e persone evacuate arrivano anche dal Lazio, dalla Campania e dalla Sicilia.

Sardegna, tromba d'aria ad Oristano

Forte maltempo sulla costa occidentale della Sardegna, dove una violenta tromba d'aria ha colpito il territorio di Oristano causando allagamenti nei piani bassi di alcuni edifici e la caduta di alberi, più di 50 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco. L'allerta meteo era rossa ed era già stata disposta la chiusura delle scuole per stamattina. A Bosa il fiume Temo esondando dalla Diga Santu Crispu ha cominciato ad attraversare l’abitato: a scopo precauzionale evacuate sei persone in un centro di accoglienza, alcune imbarcazioni ormeggiate sono state trascinate verso il mare, danneggiato il pontile galleggiante. In atto il monitoraggio degli argini del corso d’acqua, oltre 40 gli interventi svolti.

Venezia, il Mose supera il test dell'acqua alta

Alle 6 di martedì mattina, le barriere del Mose a tutte le bocche di porto erano sollevate. Il sistema a protezione della città, oggi più che in altre circostanze, ha avuto una rilevanza fondamentale nella tutela di Venezia, dei suoi abitanti e dei suoi edifici. L'ultimo bollettino del Centro maree, infatti, prevedeva un picco massimo, alle 9.40, di 170 centimetri: sarebbe stata la terza acqua alta di sempre, dopo i 194 centimetri del 1966 e i 187 del novembre 2019. L'acqua alta, alla fine, ha raggiunto i 173 centimetri sul medio mare in Adriatico, ma è stata fermata con successo dalle paratie del Mose. In laguna sono stati registrati, alla Punta della Dogana, solo 62 centimetri di marea, con un dislivello ben superiore a un metro. Senza le dighe, l'82% della città storica sarebbe stato allagato.

Il Centro maree del Comune sta monitorando la situazione. Il cambiamento del vento da sud a nord, dopo la stasi attuale nelle prossime ore, potrebbe portare, invece che ad un abbassamento, a un ulteriore innalzamento del livello dell'acqua in Adriatico. Le paratoie saranno sollevate ad intervalli anche nei prossimi giorni, quando sono previsti altri picchi di marea eccezionale: 140 centimetri rispettivamente alle 10.30 di mercoledì e alle 10.10 di giovedì.

Roma, pioggia e raffiche di vento: salvato un automobilista

Intense piogge e raffiche di vento hanno interessato nella notte anche la capitale - dove in via di Salone un automobilista in panne è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco - e parte della sua provincia, in particolare i comuni di Ardea, Carpineto Romano, Velletri, Zagarolo, San Cesario e Rocca di Papa. Vigili del fuoco impegnati con quattro squadre e nucleo sommozzatori, supportati nelle operazioni da un mezzo anfibio, a Fiumicino, in via del Passo della Sentinella, nei pressi della foce del Tevere. Sono in atto soccorsi a persone bloccate dall’acqua nelle loro abitazioni. Svolti finora un centinaio di operazioni per alberi caduti, insegne pericolanti, allagamenti e danni d’acqua in genere per le intense piogge e le raffiche di vento che stanno interessando dalla notte la Capitale e il territorio circostante: Prenestina e Tiburtina le zone più colpite nella città, mentre interventi sono in corso ad Ardea, Carpineto Romano, Velletri, Zagarolo, San Cesario e Rocca di Papa.

In relazione alle previsioni meteorologiche che annunciano per la giornata di oggi martedì 22 novembre forti venti di burrasca sul litorale del Lazio, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri firmerà in serata un’ordinanza per la sospensione dell’attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado nel X Municipio di Ostia. Per quanto riguarda il resto della città di Roma, l’ordinanza del sindaco prevede per domani la chiusura al pubblico di parchi, giardini, ville storiche e cimiteri su tutto il territorio comunale.

Stop alle navi in Campania

Allerta meteo arancione in vigore su tutta la Campania per l'intera giornata di oggi. Il ciclone si è abbattuto sulla regione nelle prime ore della mattinata e la forte pioggia ha causato danni e disagi. Diverse le segnalazioni di alberi caduti in strada a causa del vento, in via Vallesana a Marano (Napoli), in via Mazzini a Pagani (Salerno), a Nocera Superiore (Salerno), in contrada San Benedetto a Caserta e a Santa Maria a Vico (Caserta), mentre Anm, azienda del trasporto pubblico del Comune di Napoli, comunica che il servizio tram 2Br è sospeso per allagamento dei binari, mentre "causa impedimento sulla sede tranviaria" sono sospese anche le linee tram 1 e 4. Eav, holding dei trasporti della Regione Campania, informa invece che "causa caduta albero" il treno delle 7.50 da Napoli per Piedimonte Matese (Caserta) è stato sostituito per l'intero percorso con un autobus della ditta D'Agostino. Non risultano persone coinvolte o ferite dalla caduta degli alberi.

Sospesi quasi tutti i collegamenti marittimi per le isole Ischia, Procida e Capri dai porti di Napoli, Pozzuoli e Sorrento. In molti comuni della regione i sindaci hanno emanato ordinanze per la chiusura di scuole, parchi e cimiteri cittadini: è il caso di Napoli, Salerno, Benevento (dove i giorni di chiusura delle scuole sono due), oltre a molti comuni dell'area vesuviana e della provincia salernitana.

Palermo, palo della luce cade in strada

Tragedia sfiorata a Palermo. A causa del forte vento che da ore sferza il capoluogo siciliano un palo della luce è caduto in strada in zona Noce. Un'auto è stata distrutta ma fortunatamente non si registrano feriti. Vigili del fuoco in azione per tutta la notte anche a Monreale, dove a causa delle forti raffiche diversi alberi sono precipitati in strada, intralciando la circolazione. Disagi anche nella frazione di San Martino, dove l'intervento dei pompieri si è reso necessario per liberare la carreggiata da tronchi finiti sull'asfalto. Ieri la Protezione civile regionale aveva diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico con allerta gialla su tutta la Sicilia. "Dalle prime ore di domani e per le successive 24-30 ore - si legge nel bollettino - si prevedono venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali, con raffiche di tempesta. Forti mareggiate su tutte le coste esposte".

Albero cade sulla Catania-Messina: tre feriti

La polizia stradale, i vigili del fuoco e personale del 118 sono intervenuti lungo l’autostrada Catania- Messina in seguito al ferimento lieve di tre persone causa la caduta di un albero abbattutosi per il forte vento. L’episodio si è verificato tra Fiumefreddo di Sicilia e Giardini Naxos.

Neve attesa in Alto Adige

Attese in Alto Adige le prime nevicate in fondovalle. Lo afferma il bollettino di allerta stilato dal Centro funzionale provinciale dell'Agenzia per la protezione civile dell’Alto Adige. Per alcune aree nei fondovalle principali è prevista un’allerta gialla. Sono attese nevicate anche in alcune valli laterali, soprattutto nell'area dolomitica ed in Valle Aurina. Il limite della neve è previsto compreso tra i 500-1000 metri di quota. In montagna cadranno dai 10 ai 30 centimetri di neve nelle valli più ad alta quota, in Wipptal ed in alta Val Pusteria sono previste nevicate da 10 fino ad un massimo di 20 centimetri, mentre in alta Val Venosta sono attesi da 5 a 10 centimetri di neve fresca.