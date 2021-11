Maltempo, anziano trascinato via dall'acqua: disperso

Strade allagate e chiuse, centralini dei Vigili del fuoco presi d'assalto per l'acqua entrata nelle cantine e in molte abitazioni. E adesso c’è anche apprensione per un anziano che, ritrovatosi in una strada allagata, è stato trascinato via dalla corrente. E’ quanto sta accadendo in queste ore in Sardegna, soprattutto al Sud, dove, l'allerta della Protezione civile, data ieri per gialla, è diventata arancione stamattina.

L’anziano attualmente disperso si trovava a Sant'Anna Arresi, nel sud Sardegna, zona sulla quale è piombata una fortissima ondata di maltempo. L'uomo, da quanto si apprende, era rimasto bloccato con la sua auto lungo una strada allagata e appena sceso è stato trascinato via dalla corrente.

Gli episodi più gravi sono avvenuti a Siliqua dove, a causa delle infiltrazioni, parte di una casa, già lesionata, è crollata. All'interno si trovavano due anziani e il figlio, nessuno è rimasto ferito. La strada che conduce all'abitazione è stata chiusa al traffico.