Maltempo, bomba d'acqua provoca un crollo allo stadio prima dell'allenamento

Situazione critica nel napoletano a causa del maltempo. Nella giornata di oggi 4 novembre su Ercolano è piombata una una bomba d'acqua che ha causato il cedimento di un'ampia zona di terreno all'interno del perimetro dello stadio di Ercolano, il 'Raffaele Solaro', lungo il lato che affaccia su via Doglie.

Le bombe d'acqua cadute nella zona vesuviana hanno provocato il crollo di una parte del muro di contenimento e l'apertura di una voragine ai bordi della pista di atletica, non lontano dagli spogliatoi. Oggi pomeriggio era previsto l'allenamento dei giocatori dell'Ercolanese, che milita nel campionato di Eccellenza, ma la forte pioggia aveva tenuto gli atleti al coperto nelle proprie auto. Sul posto agenti della Polizia di Stato e della Municipale, con i Vigili del Fuoco. Il tratto di strada interessato dal crollo è stato chiuso al traffico.

Il club granata, attraverso i canali ufficiali e con un video allegato, ha annunciato il posticipo della sfida - valida per l'undicesima giornata del Girone B di Eccellenza - contro il Castel San Giorgio. Una decisione presa per il danneggiamento dell'impianto a causa delle precipitazioni nel corso delle ultime ore. "Immagini che spezzano il cuore, il maltempo ha recato enormi danni allo Stadio Solaro", così l'Ercolanese tramite la propria pagina social: "Al momento la società granata si sta attivando per trovare un rimedio a questa problematica. Da poco è arrivata l'ufficialità, la gara di domenica è stata rinviata a data da destinarsi".

Anche nella città partenopea la situazione è critica. Resteranno chiusi a Napoli i parchi cittadini nella giornata di sabato 5 novembre. Questa la decisione del Comune in virtù dell'avviso di allerta meteo diramato dalla Protezione civile regionale e valido a partire dalle 8 alle 23.59 di sabato 5 novembre.