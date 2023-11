Maltempo in Toscana, danni per oltre 300 milioni. Curcio: "Nostro sistema allertamento invidiato nel mondo"

Per i territori toscani alluvionati non c’è tregua, in arrivo una nuova ondata di maltempo come dichiarato anche dal capo della protezione civile Fabrizio Curcio al termine di alcune riunioni con sindaci e istituzioni locali per fare il punto sui danni. "Il meteo andrà a peggiorare. Oggi dal pomeriggio fino a stanotte le condizioni peggioreranno. Probabilmente ci sarà bisogno, questo lo stabiliranno i sindaci, anche di evacuazioni preventive del territorio che è stato colpito. In questo senso si sta facendo il possibile per supportare le persone".

Nel frattempo continuano le operazioni di assistenza di chi si trova nelle aree ancora sott'acqua, grazie anche alla collaborazione di più di 1.000 volontari. "Ci sono sei colonne mobili in arrivo, cinque colonne mobili di volontariato nazionale, quindi i mezzi ci sono. Il tema vero è l'impiego dei mezzi in un territorio molto ampio, per questo abbiamo chiesto anche il rafforzamento dei centri di coordinamento per sapere bene come si impiegano i mezzi. Ci vuole il coordinamento di ogni sindaco che stabilisca un po' le priorità, su questo il livello nazionale è disponibile a mobilitare ulteriori risorse".

"Campi è il punto nevralgico dell’emergenza: dall’elettricità ai servizi di prima necessità. Grazie a tutti coloro che lavorano senza sosta in questo momento drammatico", ha scritto su X (ex Twitter) il sindaco di Firenze Dario Nardella.

Giani: "La prima stima dei danni è di 300 milioni di euro"

La prima stima dei danni è di 300 milioni di euro, ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sottolineando che si tratta di una "stima assolutamente parziale, che fa riferimento a quello che finora abbiamo registrato. Non dimentichiamoci che le stime per poterle considerare attendibili ci vuole almeno una settimana".

Poi Giani ha raccontato la devastazione sui territori vista dall’alto, dal giro in elicottero fatto con Curcio per fare il punto della situazione. "Ci siamo resi conto che gli argini che sono devastati non sono quelli dei grandi fiumi. L'Arno ha retto, anche Ombrone e Bisenzio hanno retto, il Bisenzio ha riscontrato la fuoriuscita all'incrocio col torrente Marina: lì l'acqua ha sfondato l'argine". Su possibili evacuazioni preventive, invece, ha risposto: "Lavoreremo in contatto con i sindaci".

Il numero degli sfollati è di 300 persone, ma moltissime altre sono in casa senza luce e acqua, circa 9mila precisa l’Enea, con Giani preoccupato anche per le conseguenze del blackout. Nel frattempo è stato ritrovato morto il 69enne disperso da giovedì 2 novembre a Campi Bisenzio. Salgono così a 7 le vittime in Toscana. Salvata dai vigili del fuoco una neonata rimasta intrappolata in una casa circondata dal fango.

La polemica sul sistema di allertamento nazionale

Dopo il botta e risposta tra il sindaco di Prato Matteo Biffoni e il presidente della regione Toscana Eugenio Giani sul colore dell'allerta emessa, Curcio ha spiegato che alla fine tra rosso e arancione cambia poco. "Se andiamo a ben vedere tra un allarme arancione o rosso le attività sono molto simili. Se si vanno a leggere gli impatti di un'allerta arancione prevede rischi per la vita umana e pericoli importanti. Adesso non credo che in questo momento sia l'elemento fondamentale, francamente fra un arancione e un rosso quello che fa la differenza è quello che è accaduto".

Il capo della protezione civile ha poi precisato: "Se poi ci sarà bisogno in futuro, al di là di quello che è avvenuto qui, di rivedere il sistema dell'allertamento e il codice colori, lo facciamo nei tavoli opportuni. Adesso non credo che in questo momento sia l'elemento fondamentale".

