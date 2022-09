Maltempo, trombe d'aria e violente grandinate: la situazione oggi in Italia

Come ampiamente previsto dai meteorologi il maltempo sta imperversando sul Nord e sul Centro Italia. Una tromba d'aria si è abbattuta questa mattina sul basso Garda, tra Sirmione, Pacengo e Peschiera. Il fenomeno per fortuna si è esaurito prima di raggiungere la costa. Il passaggio del tornado è stato immortalato da diversi video pubblicati sui social e WhatsApp. Al momento nella zona non risultano esserci stati danni.

La tromba d'aria a Civitavecchia

Paura anche a Civitavecchia dove una forte tromba d'aria ha fatto temere il peggio. Impressionanti le immagini del fenomeno atmosferico che dalla costa è arrivato nell'entroterra interessando la zona di Sant'Agostino. Numerosi gli alberi abbattuti e divelti dal forte vento con i soccorritori a lavoro per la conta dei danni. Nessuna persona al momento sembrerebbe essere rimasta ferita.

Il tornado si è abbattuto nella zona di Sant'Agostino, in via Ugo Fontanatetta sono quindi intervenuti i vigili del fuoco di Civitavecchia con diverse squadre ed una autoscala per la messa in sicurezza di piante ed alberature divelte dalla tromba d'aria. Sul posto anche il personale del 118 e la polizia locale.

Violenta grandinata a Como

La perturbazione non ha risparmiato altre zone del Centro e del Nord Italia. Nella notte sono stati effettuati più di 50 interventi tra le province di Como e Lecco: per le forti piogge e grandinate numerosi i prosciugamenti nei centri abitati e i soccorsi ad autisti in difficoltà. A Como diverse strade sono state chiuse per frane o per allagamenti. Tra i paesi più colpiti del Comasco c'è Blevio dove nelle frazioni di Capovico e Sopravilla sono franate masse di fango e detriti. A Como, poco dopo mezzanotte, sono caduti chicchi di grandine grandi come palle da tennis. La grandinata ha causato danni soprattutto alle automobili posteggiate all'esterno.

Forte temporale a Livorno, raffiche fino a 100 km/h nel Vercellese

Un violento temporale si è abbattuto anche su Livorno nelle prime ore di stanotte. La forte perturbazione ha superato i limiti pluviometrici previsti da piano di protezione civile portando così all'attivazione del Centro operativo comunale alle 5.20. Da palazzo civico fanno sapere che si è trattato di temporale autorigenerante e persistente, con fulminazioni intense e piogge concentrate in specifiche zone (in successione Stagno, Corbolone, Valle Benedetta).

Il maltempo ha colpito anche la provincia di Vercelli. I vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Bianzè per un tetto divelto, mentre in Valsesia sono stati registrati venti a quasi 100 chilometri l'ora.

(Filmato della tromba d'aria a Civitavecchia pagina Fb "Tornado in Italia"/ Fulvio Carocci)