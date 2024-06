Bruno, ucciso dalla piena del torrente: la terra si è sbriciolata sotto i piedi

La corrente lo ha travolto e portato via, restituendo il suo corpo quando era troppo tardi. La provincia di Parma paga il bilancio più alto per l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul Nord in questa anomala fine di giugno. Un uomo di 85 anni, Bruno Uccelli, è stato ritrovato senza vita dai vigili del fuoco nella tarda serata del 25 giugno.

Come racconta ParmaToday, Bruno Uccelli era residente a Traversetolo. Era sulla sponda del torrente Termina, nei pressi della zona Stombellini di Valtermina, all'altezza del suo salumificio. La sponda ha ceduto, la terra si è sbriciolata sotto i suoi piedi e l'uomo è finito in acqua. Ha cercato con tutte le sue forze di riemergere aggrappandosi a un tronco che la piena del torrente aveva trascinato con sé, ma la corrente l'ha portato lontano e lo ha inghiottito. L'Emilia Romagna è tra i territori più bersagliati dal maltempo in questi giorni con torrenti e canali esondati e i fiumi improvvisamente in piena. I vigili del fuoco sono intervenuti per frane e smottamenti, allagamenti. Alcune famiglie sono state evacuate a Langhirano e Mulazzano (Parma), ma anche a Campogalliano (Modena). L'ondata di maltempo non ha risparmiato la Toscana e il Polesine con Rovigo, dove il primo giorno della neo sindaca Valeria Cittadin è stato caratterizzato da una sopralluogo nelle zone colpite da un nubifragio e da una tromba d'aria.

Per la giornata di oggi, mercoledì 26 giugno, non sono previsti in Emilia fenomeni meteo significativi ma nel pomeriggio sono attesi temporali sparsi e i corsi d'acqua sono monitorati costantemente. Nelle zone montane e collinari si temono nuove frane.