Picchia la moglie e la figlia di due anni, la bimba batte la testa e sviene

Aggredisce la moglie e le stringe le mani al collo, poi spinge per terra la figlioletta di appena due anni con tanta forza da farle perdere i sensi. Questa la brutale aggressione che mamma e figlia hanno subito ieri sera a Ischia. Sotto accusa c'è il marito della donna e padre della piccola, un 41enne che è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo.

Secondo quanto accertato l'uomo era ubriaco e avrebbe una storia di dipendenza da alcool e stupefacenti. Sembra che la violenza fosse una costante in casa, con l'uomo che avrebbe malmenato la compagna per anni. Ieri l'aggressione più violenta. Avrebbe stretto le mani al collo della donna come per soffocarla e poi si sarebbe scagliato contro la figlia fino a provocarle un'importante ferita alla testa con una copiosa perdita di sangue. La piccola a causa dell'accaduto è svenuta. Sono state le urla strazianti della mamma a mettere in allarme i vicini, che hanno chiamato i militari. L'uomo è stato arrestato, moglie e figlia sono state soccorse e portate in ospedale. Per la donna prognosi di sette giorni mentre la bimba si trova ancora in osservazione ma non è in pericolo di vita.