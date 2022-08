Scoperta casa di riposo lager: anziani maltrattati

Maltrattamenti fisici e psicologici. Erano le vessazioni a scandire la giornata degli ospiti di una rsa della provincia di Fermo. A compierle sarebbero stati tre operatori, che sono indagati. I carabinieri del Nas (nucleo anti sofisticazioni) di Ancona, coadiuvati dal comando provinciale di Fermo, hanno notificato loro il divieto di avvicinamento alle persone offese e il divieto dell'esecuzione della professione.

Le indagini sono state avviate nel 2021. "I tre indagati per i fatti ritenuti - allo stato - di rilevanza penale, sono tutti operatori con qualifiche varie in servizio nella struttura in questione", precisano i carabinieri che parlano di "condotte ritenute di particolare gravità ancor più perché rivolte verso soggetti fragili e vulnerabili, connotati da una età avanzata e bisognevoli di continua assistenza, cura e aiuto".